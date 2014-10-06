Луценко: Государство должно поддерживать украинцев только там, где есть сине-желтый флаг

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Я считаю, что Украина должна финансировать и поддерживать украинцев только там, где есть желто-голубой флаг. Мы должны показать, что стандарты жизни на освобожденной части Донбасса гораздо лучше, чем в той оккупированной зоне, где террористы взяли миллионы людей в заложники", - сказал он, отвечая на вопрос "Должно ли государство заниматься гражданами, которые находятся в РФ?".

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"Надо отправлять гуманитарные конвои, это правда. Но финансировать их - это значит отдать деньги в руки террористам", - добавил Луценко, напомнив, что на оккупированных боевиками территориях выдача денег (выплаты государства - ред.) невозможна.