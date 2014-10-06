В Нацгвардии уверяют, что Углегорск не подконтролен сепаратистам

Об этом он заявил в эфире 5 канала в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

"Если смотреть карту АТО (которую публикует СНБО)… Такой населенный пункт как Углегорск по карте давно уже сепаратистский, но мы там бываем каждый день. Мы батальон Нацгвардии, у нас подразделение разведки, мы ходим "по-тихому" и ходим "в открытую". Вот в Углегорск мы ходим "в открытую". Это наша территория. Я был в Углегорске вчера-позавчера", - сказал Ляшенко.

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"Я знаю все, что происходит в Дебальцево. Никакого перемирия там нет. Стреляют каждый день "Грады", "Ураганы", накрывают кассетными боезарядами…", - добавил он.

Как известно, 6 октября в СНБО заявили, что с 5 сентября силы АТОне отошли на занимаемых позиций ни на метр.