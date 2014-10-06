Порошенко уволил Литвина с должности главы Госпогранслужбы
22:49, 06 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Литвина с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.
Порошенко уволил Литвина с должности председателя / golos.com.ua
Соответствующий указ № 757/2014 размещен на сайте главы государства в понедельник вечером.
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”Освободить Литвина Николая Михайловича от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины”, - говорится в документе.
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