ВР рассмотрит "свободовский" законопроект о запрете коммунистической идеологии

В повестку дня заседания Верховной Рады, которое состоится 14 октября, был внесен законопроект о запрете коммунистической идеологии. Об этом сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«На Согласительном совете договорились о предложении «Свободы» рассмотреть 14 октября законопроекта о признании ОУН-УПА борцами за Независимость Украины и о запрете коммунистической идеологии», - заявил политик.

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Напомним, 14 октября отмечается годовщина создания Украинской повстанческой армии.

В этот день ВО «Свобода» организует марш в честь героев УПА. Так, в прошлом году в Киеве был проведен «Марш борьбы».

Также напомним, что 8 июля Министерство юстиции обратилось в суд с иском о запрете деятельности Коммунистической партии на территории Украины.