Возле границы с Украиной в ДТП погибли 5 российских военных

Как сообщает Lenta.ru, инцидент произошел в приграничном Тарасовском районе около 2:00 по киевскому времени. В армейский автомобиль, который тянул на гибкой сцепке командирский УАЗ, где находились трое военнослужащих, врезался большегрузный автомобиль МАН.

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УАЗ буквально сплющило, и трое солдат, которые находились в нем, погибли на месте. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих, которые ехали в армейском грузовике, сообщил источник издания.

Пострадали также 15 военнослужащих, которые ехали в армейском грузовом автомобиле. Все они госпитализированы, 7 из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика. Автомобили с военными и фура, которая в них врезалась, двигались в попутном направлении. Водитель фуры мог уснуть за рулем, после чего не смог избежать столкновения с армейскими автомобилями, уточнил источник.

По его словам, в настоящее время с водителем работают следственные органы, места происшествия он не оставлял.