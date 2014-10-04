Красный Крест приостанавливает свою работу в Украине
23:55, 04 октября 2014Политика
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Международный Комитет Красного Креста не будет сворачивать свою работу в Украине, несмотря на гибель своего сотрудника в Донецке, однако операционная деятельность организации будет временно прекращена.
Красный Крест временно приостановил работу в Украине / dt.ua
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации в Украине Алину Мурзаеву.
"Сейчас наш приоритет - доставить тело погибшего коллеги его семье. Этим мы занимаемся", - сказала она.
Она отметила, что активная фаза деятельности МККК в Украине прекращена лишь на несколько дней.
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38-летний сотрудник МККК в Донецке Лоран дю Паскье, занимавший пост администратора в городском отделении Красного Креста, погиб 2 октября после того, как вблизи его офиса разорвался снаряд.
Дю Паскье приехал в Украину более месяца назад. До этого он работал в Пакистане, Йемене, Гаити, Египте и Папуа-Новой Гвинее.
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