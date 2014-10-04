Красный Крест приостанавливает свою работу в Украине

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации в Украине Алину Мурзаеву.

"Сейчас наш приоритет - доставить тело погибшего коллеги его семье. Этим мы занимаемся", - сказала она.

Она отметила, что активная фаза деятельности МККК в Украине прекращена лишь на несколько дней.

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38-летний сотрудник МККК в Донецке Лоран дю Паскье, занимавший пост администратора в городском отделении Красного Креста, погиб 2 октября после того, как вблизи его офиса разорвался снаряд.

Дю Паскье приехал в Украину более месяца назад. До этого он работал в Пакистане, Йемене, Гаити, Египте и Папуа-Новой Гвинее.