Российское ТВ фальсифицирует данные о гибели работника Красного Креста – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

При этом журналистам был продемонстрирован радиоперехват разговора боевика с российским тележурналистом, в котором предлагалось сделать репортаж и указать в нем, что снаряд прилетел не со стороны территории, контролируемой ДНР, а со стороны украинских войск. При этом боевик согласился на предложение журналиста для большей конкретики и подлинности «факта» найти «специалиста», который по траектории полета снаряда однозначно определит, что тот прилетел со стороны сил АТО.

Читайте такжеРФ разместила на материковой части Украины возле границы с Крымом тяжелую техникуКак сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Донецкого городского совета, в Донецке 2 октября в результате обстрела боевиками погиб от осколочных ранений сотрудник Международного Комитета Красного Креста, а также пострадали 5 мирных жителей.

3 октября Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев заявил о наличии серьезных доказательств причастности пророссийских боевиков к убийству сотрудника Международного Комитета Красного Креста.