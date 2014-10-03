Министерство обороны тщательно проверит подготовку армии к зимнему периоду - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк после совещания в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«Министерство обороны проведет полную, тщательную экспертизу всего, что закупается, - и спальных мешков, и одежды... Какие решения приняты? Остаток в размере 23,6 млрд грн, которые не освоены, до конца года уже расписан, и делаются соответствующие государственные заказы. Второе - экспертиза и проверка на предмет реального теплообеспечения и теплоэффективности как спальных мешков, так и одежды, так и обуви. Третье - это сверка цен закупки Национальной гвардией, Пограничной службой, Минобороны и другими воинскими формированиями», - отметил Яценюк.

Читайте такжеПорошенко: Государство делает все для усиления армииКроме того, по его словам, будет проверено количество калорий для питания военнослужащих, обеспечение их лекарствами и медикаментами.

Также Яценюк подчеркнул, что есть дефицит по бронированной медицинской технике, поэтому до конца текущего года необходимо осуществить переделку и бронирование БТР-70 и грузовых автомобилей.

Премьер также отметил необходимость вакцинации военнослужащих.