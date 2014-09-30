Германия направит гуманитарный груз в Украину на 18 млн. евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель главы Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко.

”Германия выделила в рамках проекта 18 млн евро для гуманитарной помощи Украине. И мы готовимся 6-7 октября встречать из Германии конвой. Это будут серьезные строительные материалы для создания временного жилья для людей. Это будет реальная гуманитарная помощь, а не 600 кг чая (имеется в виду российский гумконвой - УНИАН)”,- сказал Макаренко.

Он отметил, что сейчас украинская и немецкая стороны отрабатывают алгоритм передачи данной помощи. Предположительно, конвой пройдет через пункт пропуска «Ягодин» (Волынская область) и будет состоять из 100 машин.

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Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) 25 сентября принял рейс с гуманитарным грузом Глобального фонда Агентства ООН по делам беженцев, содержащим высокотехнологичные материалы для быстрого восстановления поврежденных зданий на Донбассе.

По информации Государственной фискальной службы, в Украину в январе-августе 2014 года было ввезено более 13 тыс. тонн груза гуманитарной помощи на сумму более 41 млн долл. США. Больше всего гуманитарного груза было ввезено в Украину из Германии (4,7 тыс. тонн), США (1,7 тыс. тонн) и Нидерландов (1,5 тыс. тонн).

Страны со всего мира, чтобы поддержать Украину в сложной экономической и военной ситуации направляют в страну грузы с гуманитарной помощью. Однако большой скандал вызвали так называемые «гуманитарные конвои» из России, которые ввозились в Украину с многочисленными нарушениями. РФ подозревают в скрытой помощи пророссийским боевикам на Донбассе.