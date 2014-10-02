"Стена" пройдет по границе, а не по линии столкновения с боевиками - Аваков

Линия столкновения между украинскими военными и боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР» не будет рассматриваться как линия для прохождения «Стены», заявил министр внутренних дел, член военного совета партии «Народный фронт» Арсен Аваков.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В любом случае мы не будем рассматривать как границу Украины линию соприкосновения, вокруг которой сейчас образовался мирный процесс. Это принципиально важно. Я вам это говорю, как министр, как политик и как гражданин. Если мы согласимся с новым рубежом, это не допустимо, тогда мы проиграли все», - сказал министр.

Он признал, что 235 километров российско-украинской границы в нынешней ситуации Украина не контролирует. По словам Арсена Авакова, около 1,5 тысячи километров протяженности границы с Российской Федерацией нуждаются сейчас усиленного внимания.

Читайте такжеПроект «Стена» активно выполняется - ГоспогранслужбаГлава МВД объяснил, каким, по его мнению, должна быть эта «Стена»: «будет ли эта «Стена» смертельной, как в кино, нет не будет. Ее такой не возможно построить. США и Мексика - вот вам пример взаимодействия вдоль стены. Там рассматривались разные варианты, в частности ультрадорогие, сооружалась железобетонная стена высотой пять метров плюс вниз еще пять метров с электронной системой наблюдения. Она протянулась аж на 3-5 километров, потом они поняли, что это неэффективно. Нам нужно найти баланс эффективности. Это должно быть ограждение, но в большей степени это система контроля и противодействия».

По его словам, эта стена должна располагаться на линии максимальной опасности и агрессии, там, где Украина имеет ключевые проблемы: это границы Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Арсен Аваков также сообщил журналистам, что ему ничего не известно о переговорах о возможном обмене Донецкого аэропорта, контролируемого украинскими силовиками, на прилегающие районы Донецкой области, контролируемые пророссийскими боевиками. Об этом ранее заявлял председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута.

5 сентября украинское правительство утвердило предложенный Государственной пограничной службой проект «Стена». Как сообщил тогда премьер-министр Украины Арсений Яценюк, проект предусматривает, в частности, защитные укрепления в виде металлической сетки высотой два метра. Сверху будет натянута колючая проволока, по некоторым частям которой проведут электрический ток.

Ранее с инициативой возведения «реальной государственной границы» между Украиной и Россией выступал председатель облгосадминистрации Днепропетровской области Игорь Коломойский.

По предварительным оценкам Госпогранслужбы, для выполнения проекта потребуется пять-семь месяцев.