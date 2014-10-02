Кабмин утвердил форму биометрических дипломатических и служебных паспортов

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Проекты актов Правительства разработаны Министерством иностранных дел Украины в рамках реализации Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» и выполнения пункта первого Национального плана по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, утвержденного Указом Президента Украины 22 апреля 2011 года.

Целью принятия постановления является создание правовых оснований для введения оформления дипломатических и служебных паспортов Украины с бесконтактным электронным носителем, куда теперь дополнительно будут вноситься оцифрованные подписи, снимок лица и отпечатки пальцев предъявителя паспорта.

Введение оформление таких паспортов значительно повысит безопасность документов, практически сделает невозможным их подделку или фальсификацию и позволит быстро идентифицировать личность.

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Принятие этих нормативно-правовых актов также позволит внедрить централизованную персонализации паспортов в Государственном центре персонализации документов (входит в сферу управления Национального банка Украины), что обеспечит действенный контроль за их выдачей.

Этими правительственными актами утверждено техническое описание и образец бланка дипломатического и служебного паспортов Украины с бесконтактными электронными носителями. В то же время, признаются такими, что теряют силу с 1 января 2015 года, постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 1996 года № 242 «Об утверждении образца бланка дипломатического паспорта Украины» и № 243 от 22 февраля 1996 года «Об утверждении образца бланка служебного паспорта Украины».