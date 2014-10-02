Украину просят провести немедленные реформы на селе
Вымрет украинское село — погибнет Украина. Партия «ЗАСТУП» требует от правительства провести немедленные реформы на селе.
Об этом на всеукраинском собрании сельских голов, которое проходит на Полтавщине, заявила председатель Омельницкого сельского совета, один из лидеров партии «ЗАСТУП» Александра Шереметьева.
По ее словам, сегодня в большинстве сел катастрофическая ситуация: из-за массового отъезда молодежи села стареют и вымирают.
«Если сегодня власти не предпримут кардинальные шаги для защиты села, уже завтра все украинцы могут забыть о качественных продуктах на столах. Их будет некому выращивать», — отметила Александра Шереметьева.
Селяне, которые кормят всю Украину, получают минимальные пенсии, копейки от закупщиков продукции и едва сводят концы с концами.
«Что сегодня есть у селянина? В лучшем случае сезонная работа, минимальная зарплата, разбитые дороги. В некоторых селах о воде из крана и газе только слышали. Во многих населенных пунктах нет даже элементарных социальных условий — закрываются детсады, школы, молодежь просто бежит из сельской местности», — отметила Александра Шереметьева.
Она подчеркнула, что партия «ЗАСТУП», вместе с селянами, разработала уникальную комплексную программу реформ села — «За родную землю!». И призывает всех политиков и чиновников объединить усилия для ее реализации.