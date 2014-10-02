Европа ужесточит санкции против России в случае захвата боевиками аэропорта

Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на источник агентства Bloomberg, знакомый с политикой немецкого правительства.

По словам собеседника агентства, такие действия террористов будут иметь "непредсказуемые последствия".

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Напомним, 30 сентября послы стран Европейского союза решили оставить санкции против России без изменений.

Как прокомментировала это решение представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, "несмотря на определенное положительное развитие по имплементации положений минского соглашения, все еще остаются пункты, которые необходимо реализовать соответствующим образом".

По ее словам, ЕС рассмотрит вопрос смягчения или отмены санкций, если "реальная ситуация будет оправдывать такие действия".