За время АТО зарегистрировано более тысячи сообщений об обнаружении неопознанных тел

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Вакуленко, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

"Уже удалось установить личности более 200 из них, остальные остаются неопознанными", - сказал он.

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По словам Вакуленко, идентификация тел погибших будет проведена в несколько этапов. Первый - установление генетических признаков погибшего, что возможно путем проведения молекулярно-генетической экспертизы. Такие экспертизы будут проведены в НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области. Второй этап - установление генетических признаков родственников исчезнувших лиц. Для более эффективной работы по получению биологических образцов у родственников лиц, исчезнувших в зоне проведения АТО, в каждом областном управлении милиции созданы специальные рабочие группы, которые будут заниматься приемом заявлений об исчезновении без вести, похищении или взятии в плен граждан, немедленным открытием уголовных производств, отбором у родственников исчезнувших лиц биологических образцов и назначением соответствующих экспертиз.

Контактные телефоны руководителей рабочих групп будут обнародованы на сайте МВД и на сайтах каждого областного управления. В случае, если человек не сможет связаться с рабочей группой в области, он может сообщить об этом координатору из МВД.

"Биологические образцы будут отбираться у биологических родителей или детей исчезнувшего лица, поскольку лишь их образцы пригодны для установления родства с неопознанным телом", - отметил заместитель начальника Государственного центра - начальник лаборатории инженерно-технической и экономической экспертизы Константин Дубонос.

Он заметил, что отбор биологических образцов - абсолютно безопасная и безболезненная процедура, которая не занимает много времени. Отбор образцов и проведение молекулярно-генетической экспертизы по постановлению следователя для гражданина абсолютно бесплатны, и осуществляются за счет государства.

По словам представителя центра, для образцов будут отбираться клетки эпителия ротовой полости. После завершения процедуры отбора образцов буккального эпителия составляется соответствующий протокол.

По результатам экспертизы будет установлен ДНК-профиль человека, который в автоматическом режиме будет сверяться с профилями неопознанных тел, имеющимися в базе данных. "При установлении совпадений немедленно будет информирован орган, который назначил соответствующую экспертизу и проводит досудебное расследование, для последующего информирования родственников погибшего лица. Ориентировочный срок проведения экспертизы отдельного образца может составлять до двух недель", - отметил Дубонос.