Яценюк предлагает Турчинову провести 7 октября внеочередное заседание ВР

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада не приняла предложенный президентом Петром Порошенко законопроект, которым предусматривается создание Национального антикоррупционного бюро. Яценюк назвал неприемлемой позицию парламента, который не поддержал антикоррупционные инициативы.