Яценюк предлагает Турчинову провести 7 октября внеочередное заседание ВР
14:36, 29 сентября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает председателю Верховной Рады Александру Турчинову созвать 7 октября внеочередное заседание парламента для рассмотрения пакета антикоррупционных законопроектов, подготовленных правительством и президентом Украины.
Яценюк предлагает Турчинову провести 7 октября заседание Рады / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада не приняла предложенный президентом Петром Порошенко законопроект, которым предусматривается создание Национального антикоррупционного бюро. Яценюк назвал неприемлемой позицию парламента, который не поддержал антикоррупционные инициативы.
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