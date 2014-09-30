Для голосования на выборах уже напечатали несколько миллионов бюллетеней

Для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду уже напечатано несколько миллионов бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

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«Мы начали их печатать не 1 октября, как многие ожидали, а в ночь с 27 на 28 сентября, и уже напечатано несколько миллионов избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном общегосударственном округе», - сказал он.

Напомним, внеочередные выборы народных депутатов состоятся 26 октября 2014 года.