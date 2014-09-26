На Донбассе рабочая группа Украина-ОБСЕ-РФ начала контроль за прекращением огня

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в состав центра вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Главная цель рабочей группы центра заключается в реализации мероприятий, направленных на установление режима полного прекращения огня, – режима «Тишины».

В частности, предусматривается выведение средств поражения калибра более 100 мм на определенные расстояния и создание 30-километровой зоны разграничения, что определено Минским меморандумом, а также снятие установленных минно-взрывных заграждений в определенных районах враждующих сторон, проинформировали в штабе АТО.

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Сообщается также, что зона определенных районов по прекращению огня будет распределена на четыре–пять секторов безопасности, в которых будут работать от трех до пяти мониторинговых групп ОБСЕ совместно с представителями Украины и РФ.

Как подчеркнули в пресс-центре АТО, эта рабочая группа общего центра будет осуществлять контроль за прекращением огня на протяжении всего периода стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей.