Боевики возобновили обстрелы Счастья - глава Луганской ОГА

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"Батальоны террористов “Заря” и “Дон”, которые никому не подчиняются и действуют на свое усмотрение, обстреливают украинских военных в г.Счастье", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня, 27 сентября, в 16.00 снова начался обстрел города Счастья из села Веселая Гора, которая контролируется боевиками "ЛНР".

"Бьют дальнобойными пушками по дислокации 92-й бригады вооруженных сил Украины. Раненых и убитых, к счастью, пока нет", - сообщил Москаль.

Читайте такжеУтром в Мариуполе обстреляли блокпостПо информации председателя ОГА, по украинских военных стреляют батальоны террористов “Заря” и “Дон”, которые не подчиняются никому, а действуют по собственному усмотрению. Именно эти батальоны совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия блокпоста Нацгвардии в районе Бахмутки на выезде в город Лисичанск и засаду вблизи с. Трехизбинка Славяносербского района, в которую попала кременчугская рота милиции.

Геннадий Москаль направил телеграммы миссии ОБСЕ, в Минобороны России, послу Российской Федерации в Украине М. Зурабову и контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе с информацией, что достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня в очередной раз грубо нарушаются так называемой "ЛНР", и просьбой повлиять на боевиков.