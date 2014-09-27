Блок Порошенко представил кандидатов-мажоритарщиков в Черниговской области

В церемонии в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре принял участие лидер президентского предвыборного блока Юрий Луценко.

На Черниговщине выборы пройдут в 6-ти округах: 205-й, 206-й, 207-й, 208-й, 209-й и 210-м. Так, в 207 округе президентский блок выдвинул 33-летнего Анатолия Евлахова, делая ставку на молодого и перспективного кандидата, эффективного управленца известного Корюковского предприятия, который уже доказал свою способность работать по-новому в интересах местной общины.

Выступая на мероприятии, Анатолий Евлахов объяснил, что идет в Верховную Раду, чтобы бороться с коррупцией, создавать условия для развития производств и увеличение рабочих мест, менять налоговую систему - тогда в Украине не будет депрессивных регионов.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала список кандидатов от "Блока Петра Порошенко"«Налоги должны оставаться на местах, а не уходить в центр. Мы сами у себя дома лучше знаем, какие проблемы нас волнуют и как их решать», - считает Евлахов. Он выступил в поддержку президентских реформ, которые изменят экономические условия и дадут людям уверенность в завтрашнем дне.

«Украина переживает один из самых сложных моментов в истории. У нас есть внутренний и внешний враг. Это война и коррупция. Поэтому первая задача власти и каждого гражданина - вернуть мир, остановить агрессора, а затем - уничтожить внутреннего врага», - сказал Евлахов.

Он призвал поддерживать политическую силу президента, чтобы сформировать в новом парламенте сильное большинство. Ведь именно из-за отсутствия единства в демократических командах в парламенте не работает проукраинское большинство, которое бы продвигало и поддерживало необходимые реформы в экономике, укрепляло украинскую армию и защиту украинской независимости.

«Мы должны начать объединяться ради этих целей. Мы вместе должны устранить «пятую колонну» и обеспечить лучшее будущее для нашей страны », - уверен кандидат.