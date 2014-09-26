Лавров требует, чтоб Украина оставалась внеблоковым государством

На пресс-конференции в Нью-Йорке Лавров сказал, что, по мнению Москвы, сохранение внеблокового статуса Украины является важнейшей составляющей безопасности в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМИД России впервые официально признал "Новороссию"

"В Украине есть Закон, который закрепляет ее внеблоковый статус. Мы исходим из того, что это является одним из важнейших компонентов, обеспечивающих европейскую безопасность", — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ назвал ошибкой и провокацией расширение НАТО.

"Расширение НАТО я считаю ошибкой. В известной степени это даже провокация. Это безответственная политика, которая подрывает обязательства выстраивать в Европе единую систему равной неделимой безопасности для всех, независимо от того, входишь ты в какой-то военно-политический блок или нет", — заявил министр

Источники: Русская служба ВВС, РИА Новости