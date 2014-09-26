Тарута о Донбассе: Это тот случай, когда плохой мир не лучше войны

Донецкий губернатор Сергей Тарута считает, что достигнутые договоренности о перемирии на Донбассе имеют множество недостатков и не меняют ситуацию к лучшему, пишет "Украинская правда".

По словам Таруты, в Минских договоренностях, а также в принятых Верховной Радой законах об особом режиме самоуправления на Донбассе и амнистии есть множество недоработок.

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"Но самое главное - у сторон очевидно нет согласованного видения будущего Донбасса, что и является на сегодняшний день ключевым поводом для критики процесса мирного урегулирования. И это тот случай, когда плохой мир не лучше (если не хуже) войны", - написал он.

"При этом сценарии гражданам Украины будет трудно объяснить - за что столько месяцев погибали лучшие сыны нашей родины, а государство несло колоссальные траты на АТО", - добавил губернатор.

Тарута также считает, что возможная легитимизация боевиков на Донбассе с помощью процедуры местных выборов, а также прецедент относительно "особого статуса" станет поводом для разгорания сепаратистских настроений в других областях Украины.