Ситуация в Донецке напряженная, в Киевском районе слышны залпы - горсовет

Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, через сложные погодные условия по городу увеличилось количество обесточенных подстанций.

На данный момент без энергоснабжения остаются 135 подстанций. Ремонтно-восстановительные работы ведутся всеми энергоснабжающими организациями.

Читайте такжеНочью в Донецке продолжались бои, снаряд попал в жилой домВ первой половине дня в Буденновском, Кировском, Ленинском и Калининском районах удалось стабилизировать работу городского электротранспорта.

По состоянию на 13.00 через поваленные деревья остановлено движение трамваев №№16, 1 и 15 и троллейбуса №14.