Ситуация в Донецке напряженная, в Киевском районе слышны залпы - горсовет
13:49, 24 сентября 2014Политика
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По состоянию на 13.00 ситуация в Донецке стабильно напряженная, жители сообщают о звуках залпов в Киевском районе.
В Донецке обесточены 135 подстанций / infodon.org.ua
Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, через сложные погодные условия по городу увеличилось количество обесточенных подстанций.
На данный момент без энергоснабжения остаются 135 подстанций. Ремонтно-восстановительные работы ведутся всеми энергоснабжающими организациями.
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По состоянию на 13.00 через поваленные деревья остановлено движение трамваев №№16, 1 и 15 и троллейбуса №14.
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