The Wall Street Journal: Евросоюзу грозит новый спор с Россией из-за Соглашения с Украиной

Об этом пишет Лорэнс Норман в своей статье «Евросоюзу грозит новый спор с Россией из-за Соглашения с Украиной», опубликованной на сайте издания The Wall Street Journal.

Комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле, в свою очередь, ранее обвинял Россию в том, что она живет в "виртуальном мире". Спор может снова поставить под угрозу мирное соглашение от 12 сентября на востоке Украины.

Москва опасается, что заключение Соглашения об ассоциации может привести к потоку экспорта из ЕС в Украину, что, в свою очередь, может препятствовать экспорту российских товаров. Министр экономики РФ Алексей Улюкаев пригрозил в письме, с которым The Wall Street Journal смог ознакомится, экономическими ответными мерами, если Соглашение будет подписано.

Это в свою очередь может поставить под угрозу мирное соглашение с Украиной, заключенное в середине сентября. Поскольку, согласно интерпретации ЕС, одним из условий мирного соглашения было то, что Россия не будет реагировать ответными мерами, если ЕС и Украина заключат Соглашение. ЕС, в свою очередь, пообещал задержать реализацию соглашения еще на 15 месяцев, чтобы дать России и ее компаниям больше времени, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям.

Комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле заявил в интервью The Wall Street Journal, что Европейское сообщество скоро ответит на письмо из России. В то же время, он также выразил непонимание по поводу интерпретации Соглашения Москвой.

«Можно сравнить оба текста. Просто нужно положить их рядом друг с другом: то, о чем договорились в Минске и то, как это сейчас интерпретирует Россия. И тогда становится понятно, что российская интерпретация из другого, параллельного мира», сказал Фюле The Wall Street Journal.

Евросоюз решительно настроен позаботится о «настоящих темах, проблемах и решениях». «Россияне должны покинуть свой виртуальный мир».

В последние месяцы ЕС постепенно ужесточил санкции против России. Москва отреагировала контрмерами, отношения между Брюсселем и Москвой сейчас настолько сложные, как никогда прежде.

Читайте такжеDie Zeit: Это была бы капитуляция ЕвропыМирное соглашение от 12 сентября было воспринято некоторыми чиновниками в Брюсселе как знак надежды, что Москва в некоторых вопросах будет реагировать прагматично. Оптимисты уже усмотрели в этом отправную точку для решения других проблем, таких как поставки газа через Украину в Европу.

ЕС отложил реализацию Соглашения об ассоциации с Украиной из-за опасений России. Россия беспокоится, прежде всего, о своем политическом влиянии в регионе, и гораздо меньше об экономическом ущербе. 15-тимесячная отсрочка должна предоставить украинской экономике время для восстановления, чтобы возможные российские санкции не так уж серьезно коснулись страны.