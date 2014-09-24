Россия урезала Крыму финансирование на 2015 год в 4 раза - СМИ

На целевую программу по развитию Крыма в 2015 году выделят около 100 миллиардов рублей, а не 373 миллиардов, ранее предусмотренных проектом федерального бюджета, сообщает Дождь.

Из проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов следует, что 373 миллиарда рублей на Крым будут выделены в следующем году. Однако в пресс-службе Минфина пояснили, что теперь деньги будут выделять по годам: в 2016 году - 134,6 миллиарда, в 2017 - 138,4 миллиарда.

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Заместитель министра РФ по делам Крыма Андрей Соколов рассказал, что Минфин до последнего хотел выделить эти деньги сразу, чтобы провести финансирование федеральной целевой программы развития Крыма через Инвестфонд.

"Это попытка Минфина зарезервировать сумму на случай будущих секвестров каких-то, чтобы расходы на Крым были защищены", - сказал он.