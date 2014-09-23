Порошенко может изменить планы участия в сессии ГА ООН

Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает РИА Новости.

Однако, по его словам, окончательного решения пока не принято.

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"Это пока обсуждается. Мы готовимся к тому, что украинский президент примет участие в сессии ГА ООН, и также у него в программе запланированы другие мероприятия", — сказал Климкин.

Вместе с тем, как отметил он, в связи с "необходимостью находиться на месте", программа президента может быть изменена.