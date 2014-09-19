Меркель будет давить на Путина, чтобы тот вывел войска из Украины - глава МИД Италии
Кремлю стоит готовиться к новым санкциям, если конфликт на востоке Украины не будет улажен.
Об этом заявила министр иностранных дел Италии Федерика Могерини, сообщает ТСН.
"Мы с канцлером Меркель обсудили, что надо давить на Путина, чтобы тот немедленно начал выполнять пункты соглашения, подписанного в Минске. Он обязался в частности вывести российские войскаиз восточной Украины. Российским солдатам там нечего делать", - подчеркнула она.
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Напомним, Европарламент призывает страны ЕС прекратить строительство "Южного потока", а осуждает Россию за ведение гибридной войны.
В Брюсселе заявили, что пересмотрят отношения с Россией и больше не будут воспринимать эту страну как стратегического партнера.
В частности Москву хотят исключить из программ по ядерному сотрудничеству и международных банковских расчетов.