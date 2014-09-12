Олланд хочет организовать встречу Порошенко с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба французского президента по итогам вчерашнего разговора Олланда с Порошенко.

«Чтобы укрепить договоренности в Минске, президент сказал, что готов как можно скорее организовать совместно с канцлером Германии новую встречу президентов России и Украины», - отмечает пресс-служба.

Читайте такжеПутин признал себя стороной конфликта - советник ПрезидентаВ соответствии с сообщением, Олланд обсудил с Порошенко договоренности о перемирии, достигнутые 5 сентября в Минске, и средства их усиления.

Среди затронутых в ходе разговора тем было соблюдение условий прекращения огня, контроль за российско-украинской границей и освобождение заложников.

Справка УНИАН. 5 сентября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписанпредварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.

Позже в тот же день президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил прекратить огонь в зоне АТО с 18.00.

Однако террористы и российская армия нарушают перемирие.

Избранный президентом Украины в мае Порошенко встречался с Путиным дважды: в июне этого года в Нормандии и в августе в Минске, впервые один на один.