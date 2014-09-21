Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день мира
08:45, 21 сентября 2014Мир
0 0
Сегодня, 21 сентября, по всему миру отмечают Международный день мира.
REUTERS
С 1982 по 2001 годы праздник отмечали в 3-й вторник сентября, однако Генеральная Ассамблея в 2001 году постановила, что начиная с 2002 года Международный день мира будет ежегодно отмечаться 21 сентября.
Читайте также"Марш мира" в Москве "отменили", чтобы на него пришло меньше людей – СМИВ 2002 году праздник был закреплен в Украине на законодательном уровне и получило название "День мира в Украине".
Вітаю з Міжнародним днем миру! pic.twitter.com/xWlREiRzKH
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2014
Как известно, сегодня должны состояться массовые мероприятия в поддержку мира. В частности, люди соберутся на демонстрации в поддержку Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter