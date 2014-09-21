Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день мира

08:45, 21 сентября 2014
Мир
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Сегодня, 21 сентября, по всему миру отмечают Международный день мира.

REUTERS

С 1982 по 2001 годы праздник отмечали в 3-й вторник сентября, однако Генеральная Ассамблея в 2001 году постановила, что начиная с 2002 года Международный день мира будет ежегодно отмечаться 21 сентября.

Читайте также"Марш мира" в Москве "отменили", чтобы на него пришло меньше людей – СМИВ 2002 году праздник был закреплен в Украине на законодательном уровне и получило название "День мира в Украине".

Как известно, сегодня должны состояться массовые мероприятия в поддержку мира. В частности, люди соберутся на демонстрации в поддержку Украины.

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