Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день мира

С 1982 по 2001 годы праздник отмечали в 3-й вторник сентября, однако Генеральная Ассамблея в 2001 году постановила, что начиная с 2002 года Международный день мира будет ежегодно отмечаться 21 сентября.

Читайте также"Марш мира" в Москве "отменили", чтобы на него пришло меньше людей – СМИВ 2002 году праздник был закреплен в Украине на законодательном уровне и получило название "День мира в Украине".

Вітаю з Міжнародним днем миру! pic.twitter.com/xWlREiRzKH — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2014

Как известно, сегодня должны состояться массовые мероприятия в поддержку мира. В частности, люди соберутся на демонстрации в поддержку Украины.