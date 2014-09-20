Чалый об отказе предоставить Украине статус особого союзника вне НАТО: Еще не вечер

Об этом в вечером в пятницу, 19 сентября, в эфире программы "Шустер LIVE" сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, сообщает Gordonua.

"Я скажу, что не все можно раскрывать в переговорном процессе. Но по концепции пребывания и в Канаде, и в США, по директивам, которые являются тайными, мы достигли, я вас уверяю, того результата, которого ожидали. Даже во многих вопросах еще большего", – сказал Чалый.

Он отметил, что у западных стран есть понимание, что украинцы сегодня "защищают свободу".

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"Главный результат визитов президента в Канаду и США (кстати, которые произошли в одну неделю; по интенсивности я такого не помню), – это единство и солидарность", – подчеркнул заместитель главы Администрации президента.

Кроме того, он сказал, что украинцам сегодня нужны "не только танки или артиллерийские установки".

"Для того, чтобы защитить наших воинов, нам нужно много вещей, которые охватываются терминами "военно-техническое сотрудничество", "сотрудничество в сфере безопасности", – добавил он.

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Чалый также призвал украинцев не делать выводов по поводу успешности визитов президента в Канаду и США.

"То, что сказал президент (об отказе США предоставить Украине статус особого союзника вне НАТО. – ред.), – подождите, еще не вечер. Еще идет работа. Не ждите, что все будет решено в один день. Идет работа в Конгрессе, мы работаем с десятками конгрессменов", – резюмировал он.

17 сентября Порошенко посетил Канаду со своим первым официальным визитом, 18 сентября он был в США. По итогам визита президента в Вашингтон США согласились выделить Украине $1 млрд финансовых гарантий.