В Донецке снова неспокойно, идут активные перестрелки

На 19 сентября по городу остаются обесточенными 32 трансформаторных подстанции в районах, где идут периодические боевые действия, это Киевский, Куйбышевский и Петровский районы. За сегодня энергетики восстановили частично электроснабжение поселка Застанционный, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

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Работы по подготовке котельного хозяйства ККП «Донецкгортеплосеть» на стадии завершения. В результате артиллерийских обстрелов ущерб системы теплоснабжения предприятия оценивается в 4,9 млн.грн.

С начала проведения боевых действий на территории города пострадало 33 котельных с разрушением конструктивов, повреждением остекления и частичным выходом из строя тепловых сетей. По данным объектам ведутся работы по восстановлению.

На сегодняшний день восстановлена работа 16 котельных, восстановлено остекление общей площадью 762 кв.м, произведена замена 1,2 км поврежденных тепловых сетей.