The New York Times: Польша утверждает, что нужно ограничить право вето России в ООН

Рик Лиман в своей статье, которая называется «Польша утверждает, что нужно ограничить право вето России в ООН», опубликованной в американской газете The New York Times, пишет от том, что разочарованный пассивной реакцией ООН на агрессию России в отношении Украины, президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что он намерен призвать организацию изменить свои правила, чтобы лишить Россию возможности накладывать вето на решения Совета безопасности относительно событий в регионе.

«Моим главным посланием будет то, что, возможно, следует провести реформы в ООН, чтобы организация была способна отвечать на угрозы, которые на самом деле сегодня существуют», – сказал г-н Коморовский в интервью на этой неделе в президентском дворце в Варшаве в преддверии своего визита в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке на следующей неделе. «Я думаю, что блокирование решений Совета Безопасности по Украине является знаком, симптом общей слабости ООН».

Как и другие постоянные члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Китай, Франция и США – Россия имеет право ветировать любые решения Совета. Но на самом деле лишить Россию права вето в Совете почти невозможно. В соответствии со статьей 108 хартии организации, для того чтобы лишить страну права вето, необходимо, чтобы две третьих Генеральной Ассамблеи проголосовали за это, а также нужно, чтобы это решение ратифицировали две трети стран-членов ООН, независимо от конституционного порядка, в том числе 5 постоянных членов Совета безопасности.

Другими словами, Россия может наложить вето на решение лишить ее права вето.

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Тем не менее, призыв г-на Коморовского показывает, насколько обеспокоена Польша реакцией международного сообщества на украинский конфликт, а также то, что уверенность страны растет, как и ее статус в Европе и на Западе в целом.

Благодаря процветающей экономике – Польша была единственной страной в Европе, которая прошла через недавний экономический спад, показывая рост в каждом квартале – она стала более заметной внутри Европейского Союза и НАТО, особенно в вопросах, касающихся восточной части региона.

Наиболее заметным признаком этого стало избрание в прошлом месяце Дональда Туска, премьер-министра Польши, на должность председателя Европейского совета. «На ряду с его личными заслугами, которые имеют огромное значение, это является отражением отношения западного мира к Польше и ее достижениям», – сказал г-н Коморовский. «Очень приятно знать, что наш голос стал более слышен, и что Польшу все больше признают в европейской политике».

Г-н Коморовский выступит со своим призывом в Генеральной Ассамблее ООН в понедельник во время торжественной встречи первых лиц, которая каждый сентябрь знаменует начало собраний Ассамблеи. Также в график официальных визитов главы польского государства включены поездки в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина, в Колумбийский университет, где он должен выступить на Форуме мировых лидеров, и где ему должны представить программу изучения Польши.

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Бывший министр обороны, г-н Коморовский был назначен исполняющим обязанности президента Польши в 2010 г. после авиакатастрофы, в которой погиб его предшественник Лех Качиньский, а позже в том же году он был избран президентом на 4 года. Г-н Коморовский не заявлял официально о своем намерении баллотироваться на второй срок на национальных выборах в следующем году, хотя многие от него этого ожидают.

Попивая чай в Белом зале президентского дворца, с видом на сады, в окружении своих помощников и сотрудников службы безопасности, г-н Коморовский подтвердил приверженность Польши укреплению единства Европы, а также развитию трансатлантического бизнеса, политических и военных связей.

В то время, когда многие европейские государства перестали активно поддерживать Европейский союз, Польша громче всех выступала за его укрепление.

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«Это является постоянным принципом нашей внешней политики – напоминать западному миру, что сама основа свободы будет нетронутой и в безопасности, пока Европа с Америкой будут сотрудничать», – сказал г-н Коморовский. «Это – краеугольный камень наших обязательств, и именно поэтому мы также ожидаем, что Соединенные Штаты, со своей стороны, будут поддерживать безопасность западного мира».

Польша была очень удовлетворена итогами недавнего саммита НАТО в Уэльсе, сказал он, в том числе решением Альянса создать военные базы в Восточной Европе, на которые могут прибыть войска НАТО в чрезвычайной ситуации.

«Я думаю, что это как раз такой тип операции и реакции, который может быть эффективным ответом на всякого рода неклассические угрозы, похожие на те, которые мы видели на российско-украинской границе», – сказал г-н Коморовский. «Это означает, что мы должны регулярно контролировать ситуацию в сфере безопасности вдоль восточного фланга. То, что может быть достаточным сегодня, возможно, нужно будет расширить в будущем».

Россия показала, что она намерена «восстановить свою имперскую позицию и широкую зону влияния» с очевидной целью «вернуться к размерам сверхдержавы», – сказал он.

Но г-н Коморовский уверен, что одним из результатов кризиса в Украине стало растущее понимание того, что Россия остается ощутимой угрозой для безопасности – о чем польские лидеры предупреждали в течение 20 последних лет. «Мы знаем, что это не самое подходящее время для перезагрузки отношений с Россией», – сказал он. «Это не подходящее время, чтобы ограничить любые обязанности в евроатлантических отношениях. Нет, как раз наоборот. Это важный момент, чтобы сдерживать Россию от любой опасной экспансии с целью продвижения её нео-имперского видения».