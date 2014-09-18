Россия может пойти на Одессу и захватить все черноморское побережье - евродепутат

Россия, вероятно, продолжит агрессию против Украины и может пойти на Одессу.

Об этом председатель комитета Европарламета по иностранным делам Элмар Брок заявил в интервью "Европейской правде".

"Похоже, что Россия продолжит агрессию, и это будет включать поход на Одессу, захват всего черноморского побережья и района дельты Дуная", - отметил он.

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"И при нынешнем развитии событий я очень боюсь, что именно это будет происходить", - добавил Брок.

По словам европарламентария, он становится "все более пессимистичным" относительно возможного развития событий.

По его мнению, нужно делать все, чтобы объяснить Путину, что такие действия слишком дорого будут ему стоить.

"Но, опять же, возникает вопрос - интересует ли его цена?" - отметил Брок.