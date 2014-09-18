Боевики и войска РФ готовятся к возобновлению боевых действий на Луганшине - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в соцсети.

"За последние 2-3 дня ими проведены ряд перегруппировок и сосредоточено несколько ударных групп с бронетехникой в северо-восточной зоне АТО и севернее Луганска, ранее из России доставлено несколько конвоев с боеприпасами и топливом", - сообщает он. Читайте такжеВ случае захвата боевиками аэропорта в Донецке, Россия перебросит на Донбасс боевую авиацию

Кроме этого, в районе Луганска развёрнута мобильная российская Радиолокационная станция, бандформирования активно насыщаются средствами ПВО.