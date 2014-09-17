ГПУ открыла производство по факту «выборов» в Крыму

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, ведомство внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

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В сообщении отмечается, что, в частности, «вопреки законодательству Украины на оккупированной территории государства были запланированы на 14 сентября этого года и проведены выборы в так называемые законодательные органы Крыма и города Севастополя, а также муниципальные выборы».

«Как стало известно, в период с мая по сентябрь 2014 года с целью захвата государственной власти был совершен ряд действий, направленных на формирование на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя органов законодательной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации», - отмечают в ГПУ.

Также в сообщении сказано, что материалы уголовного производства для организации дальнейшего досудебного расследования направлены Службе безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, незаконные «выборы» в аннексированном в марте с.г. Россией Крыму состоялись 14 сентября.

Евросоюз, США и НАТО не признали легитимность так называемых региональных и местных «выборов» в Крыму.