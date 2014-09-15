В оккупированном Крыму явка на "выборах" составила менее 50%

Явка на «выборах» в оккупированном Россией Крыму составила около 46%, сообщает сайт избирательной комиссии Крыма.

Таким образом, на избирательные участки пришли 612,8 тысяч крымчан. Комиссия приводит данные по состоянию на 19 часов 14 сентября, тогда как по состоянию на 20 часов – момент закрытия участков, данных до сих пор нет. «Ровно в 20 завершили работу все избирательные участки Крыма. Выборы прошли спокойно, по данным Министерства внутренних дел, никаких правонарушений не зафиксировано», - заявил на брифинге председатель избиркома Крыма Михаил Малышев. Известно, что выборы в так называемый Госсовет Крыма и органы местной власти, бойкотировали большинство крымских татар.

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В то же время, как сообщает Крыминформ, оккупационные власти Крыма утверждают, что такая низкая явка на выборах, сравнительно с заявленной явкой на нелегитимном референдуме 16 марта, связана с хорошей погодой и разным отношением среди крымчан к этим двум событиям.

"Я бы не сказал, что она /явка/ низкая, довольно таки нормальная явка, - отметил Малышев. - Ее, безусловно, нельзя сравнивать с мартовской, поскольку, с моей точки зрения, совершенно разный подход избирателей к этому вопросу".

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По мнению главы избиркома, многие крымчане предпочли провести погожий выходной день на морском побережье. "Поскольку это, наверное, уже последние выходные, когда погода дает такую возможность", - считает Малышев.

Он добавил, что явка на муниципальных выборах в других регионах России еще ниже, чем в Крыму.