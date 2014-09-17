Парламент не должен принимать важные законы в закрытом режиме - депутат

Уполномоченный представитель парламентской депутатской группы «За мир и стабильность» Виталий Грушевский подчеркивает недопустимость принятия парламентом важных законов в закрытом режиме.

Об этом Грушевский сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

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Депутат напомнил, что накануне Верховная Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Для меня непонятно, почему эти два события прошли в один день», - сказал он.

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Грушевский отметил, что поскольку голосование за законопроект относительно местного самоуправления на Донбассе проходило в закрытом режиме, это «вызвало очень много политических спекуляций».

«Это должно быть открыто, прозрачно и понятно. Если бы это обсуждение прошло на всю Украину, в открытом режиме, я уверен, что каждый украинец поддержал бы этот законопроект», - сказал он.

По мнению Грушевского, «власть сделает выводы, и больше таких закрытых заседаний парламента и принятия таких серьезных законопроектов (в закрытом режиме - УНИАН) не будет».