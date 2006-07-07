Крымская милиция обнаружила в колодце 4 жертвы криминальных разборок 90-х годов

Крымская милиция обнаружила в заброшенном колодце неподалеку от села Бондаренково Ленинского района 4 жертвы криминальных разборок на полуострове в конце 90-х годов прошлого столетия.

Как передает корреспондент УНИН, об этом сообщил Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

По информации ЦОС, крымская милиция продолжает , которая в конце 90-х годов совершила десятки тяжких преступлений на территории Керчи и Ленинского района.

В прошлом году в заброшенном колодце возле села Бондаренково на глубине 8 метров были найдены останки пяти боевиков конкурирующей керченской организованной преступной группировки "Адар", кроме того, в штольне было обнаружено оружие и боеприпасы.

"На основании добытых в ходе следствия сведений было принято решение о проведении дополнительного осмотра колодца, - сообщает крымский Главк МВД. - И вновь из колодца были извлечены 4 скелетированных трупа, оружие и боеприпасы".

По информации ЦОС, раскопки в колодце продолжаются, а обнаруженные останки направлены в Керченское бюро судебно-медицинской экспертизы для установления личности и причины смерти граждан.