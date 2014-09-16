The Washington Post: Украинский президент предложил большие уступки мятежникам, чтобы положить конец войне

Об этом написал Энтони Файола в статье, которая называется «Украинский президент предложил большие уступки мятежникам, чтобы положить конец войне», опубликованной в американской газете The Washington Post,

Эти предложения также предполагают защиту русского языка и право избирать своих собственных судей, создавать свои правоохранительные органы и развивать более глубокие связи с Россией в подконтрольных сепаратистам регионах – оставаясь в составе Украины.

По сути, формально это будет означать передачу власти повстанцам после того как в августе-сентябре украинская армия была вынуждена отступить, что заставило Порошенко просить о перемирии. Хотя украинским военным почти удалось положить конец восстанию несколько недель назад, сепаратисты возобновили свою наступательную кампанию – и в этом им помогли российские вооруженные силы, как утверждают украинские власти и представители НАТО – в результате чего украинская армия понесла огромные потери. Российские власти отрицают обвинения в содействии повстанцам.

Порошенко подал на рассмотрение парламента законопроект, в котором он конкретизировал договоренности о прекращении огня, достигнутые с лидерами повстанцев в начале этого месяца, и тем самым дал понять, насколько далеко могут пойти украинские власти, чтобы положить конец восстанию, которое унесло жизни почти 3 тыс. человек с апреля.

Порошенко представил свои предложения в то время как перемирие, которое длится уже 10-й день, практически исчерпало себя, ожесточенные бои, которые ведутся в отдельных районах на востоке страны, могут положить конец режиму прекращения огня. В понедельник продолжались минометные обстрелы в жилых кварталах Донецка, а за день до этого были обстреляны два автомобиля международных наблюдателей.

Некоторые элементы плана Порошенко напоминают о так называемых замороженных конфликтах, во время которых поддерживаемые Россией ее сторонники захватили контроль над территориями в Грузии и Молдавии, что дало Москве рычаги влияния на эти страны и стало для них препятствием на пути к членству в НАТО. Но Порошенко утверждает, что, несмотря на большие уступки, подконтрольные повстанцам территории удастся сохранить в границах Украины и предотвратить их независимость.

«Для нас нет ничего важнее, чем мир», – сказал Порошенко украинским политическим лидерам в понедельник. «Это ключевые позиции, которые обеспечат его».

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Цена (мнимого) мираНо эти предложения Порошенко расходятся с курсом прозападных активистов и некоторых украинских политиков, которые считают, что он делает слишком большие уступки для поддерживаемых Россией повстанцев. В свою очередь, некоторые сепаратисты – группа солидарных ополченцев, которые призывали создать независимое государство под названием «Новороссия» – весьма скептично отнеслись к предложениям президента, в то время как другие сразу же отклонили его.

«Мы сами позаботимся о нашей земле», – Александр Захарченко, самопровозглашенный премьер-министр ДНР, сказал украинскому сайту новостей «Вести». «На нашей земле будет наш народ и наши законы. Мы даже не обсуждаем вопрос о том, чтобы наша территория осталась в пределах Украины».

Порошенко призвал провести новые местные выборы в регионах, контролируемых повстанцами, 9 ноября. Мирослав Руденко, представитель властей ДНР, сообщил агентству «Интерфакс», что такое голосование состоится «только тогда, когда ситуация на фронте будет стабильной, и если эти выборы будут проходить в соответствии с законами народных республик, а не Украины». Он пообещал, что «ни Порошенко, ни украинские государственные ведомства не будут иметь никакого отношения к этим выборам».

Хотя особый порядок самоуправления будет предоставлен только на 3 года, это могло бы позволить сепаратистам укрепить свою власть в регионах, где они захватили контроль, якобы с помощью Москвы.

Предложение Порошенко, которое еще должны обсудить и одобрить в парламенте, последовало за решением украинских властей отложить вступление в силу торгового договора между Украиной и Евросоюзом, шаг, который вызывает еще больше опасений у прозападных групп в Украине, которые считают, что правительство жертвует слишком многим. Хотя Порошенко заявил, что те преступники, которые совершили наиболее тяжкие преступления во время конфликта, не будут амнистированы, критики считают, что он выгораживает насилие и оставляет бандитов у власти на востоке.

«Это плохое предложение», – считает Екатерина Бутко, одна из активисток Майдана, движения, в результате которого в феврале был свергнут пророссийский президент Украины Виктор Янукович. «Это зашло слишком далеко. После того как столько людей погибло, так много домов разрушено, столько жизней искалечено, это будет наградой для тех, кто сделал это».

На востоке хрупкое перемирие было нарушено эскалацией насилия в последние дни. Пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко обвинил повстанцев в понедельник в том, что они атаковали контрольно-пропускные пункты и другие позиции украинских военных, активизировав боевые действия в минувшие выходные. Украинские военные, по его словам, были вынуждены реагировать.

«Атаки российских наемников стали более активными, чтобы заставить наши подразделения отступить от своих позиций», – сказал он.

Со своей стороны, повстанцы в понедельник на своем веб-сайте заявили, что украинская армия «неоднократно нарушала режим прекращения огня». Они сказали, что украинские военные обстреливали повстанцев, а также жилые районы Донецка, в результате чего погибли 20 человек.

Читайте такжеDie Presse: А затем "Андрей" отправился на войнуПостоянный представитель России в ОБСЕ, чьи наблюдатели контролируют соблюдение режима прекращения огня в Украине, обвинил украинских военных в том, что они обстреливают позиции повстанцев и мирных жителей. В воскресенье два автомобиля наблюдателей от ОБСЕ попали под обстрел.

«Наблюдатели от ОБСЕ получили очевидное доказательство того, что украинские военные нарушают соглашение о прекращении огня и обстреливают гражданские лица с помощью тяжелого оружия», – Андрей Келин, постоянный представитель России в ОБСЕ, сообщил «Интерфаксу».

Лысенко, однако, отрицает, что украинские военные хоть раз обстреливали жилые районы или населенные пункты, и заявил, что повстанцы сотни раз нарушали режим прекращения огня за минувшие выходные, в том числе более 200 повстанцев совершили атаку на донецкий аэропорт.

Украинские чиновники также сообщили, что были замечены два беспилотника на прошлых выходных, один направлялся к стратегически важному портовому городу Мариуполю, возле которого недавно проходили ожесточенные боевые действия.

Возле границы с Украиной до сих пор находится около 25 тыс. российских военных, и более 3 тыс. российских солдат все еще находятся на территории Украины, как сообщило украинское правительство.

Соединенные Штаты и другие страны НАТО начали военные учения в Украине в понедельник. Украина стремилась вступить в НАТО, но, учитывая, что такой шаг поднимет шум в Москве, почти нет шансов на то, что это произойдет.