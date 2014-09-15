Из Крыма и Донбасса выехали свыше 310 тысяч человек - ООН
16:24, 15 сентября 2014Политика
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Из Крыма и Донбасса выехали свыше 310 тысяч человек, говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.
REUTERS
«Уже насчитывается, по меньшей мере, 310 тысяч человек, перемещенных с территории Крыма и Донбасса. Они нуждаются в помощи, в частности, доступу к образованию, медицинским услугам, в местожительстве, трудоустройстве и даже еде и теплой одежде», - говорится в сообщении.
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Кроме этого, отмечается, что УВКБ ООН приветствует усилия Верховной Рады Украины относительно скорейшего принятия нового законопроекта, который будет регулировать вопросы соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
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