Москва велела Крыму отправлять беженцев из Донбасса в Сибирь и Магадан

Соответствующие рекомендации содержатся в постановлении правительства РФ №926 за подписью премьера Дмитрия Медведева от 12 сентября, пишет Украинская правда.

Так, граждан Украины, "прибывающих на территорию РФ в экстренном порядке", изначально будут направлять во временные пункты размещения беженцев.

В свою очередь органам госвласти в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Московской и Ростовской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе "рекомендовано ориентировать граждан Украины на переезд в иные субъекты РФ, в т.ч. реализующие на своей территории Госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом".

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Как известно, данная программа действует в основном в социально депрессивных регионах РФ и предусматривает переселение на крайний Север, Сибирь и Дальний Восток.

Согласно документу, пункты временного содержания беженцев "должны использоваться для пребывания граждан Украины только на срок, необходимый для организации их дальнейшего следования к другому субъекту федерации, но не более, чем на 3 суток".