Во Львове для нужд сил АТО будут изготовлять мобильные блокпосты

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, мобильные огневые точки будут изготовлять на фирме «Плит» во Львове.

Как отмечается в сообщении, военнослужащие Львовщины, которые будут нести службу в зоне АТО, уже прошли тренировки по сбору временных защитных сооружений.Читайте такжеНацгвардия получила партию отечественных танков Т-64 БВ-1

Руководитель милиции Львовщины Дмитрий Загария выразил надежду, что эти блокпосты спасут не одну человеческую жизнь.

По словам директора фирмы «Плит» Андрея Пегитяка, конструкция является мобильной долговременной огневой точкой, которую при необходимости можно использовать в качестве блокпоста. Сооружение имеет достаточную степень защиты для ограждения военных от всех видов стрелкового оружия. Оно состоит из опалубки и бойниц для ведения огня, а также перекрытия, которое защищает от огня и осколков сверху. Сооружение простое в развертывании: на монтаж одного укрепления идет около двух часов. Одна мобильная огневая точка рассчитана на трех бойцов и позволяет держать круговую оборону. При необходимости укрепление может быть демонтировано и перенесено в другое место.

Пегитяк также отметил, что аналоги этой конструкции использовались странами НАТО во время боевых действий на Ближнем Востоке. Себестоимость конструкции составляет около 20 тыс. грн. Укрепление уже испытали на Яворовском военном полигоне, где оно продемонстрировало хорошие результаты.Читайте такжеДобровольческие батальоны и Нацгвардия в зоне АТО получили тяжелое вооружение

Работники фирмы уже имеют несколько заказов от добровольческих батальонов, которые несут службу в зоне АТО. Один из изготовленных комплектов останется для тренировок, а еще один – на этой неделе направят в расположение батальона спецназначения «Львов», бойцы которого несут службу на востоке Украины в зоне АТО.