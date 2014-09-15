Гелетей: В Украине находится более 3 тыс. российских военных
02:10, 15 сентября 2014Политика
0
Число военных РФ на востоке Украины на данный момент составляет около 3,5 тыс. человек.
В Украине находится более 3 тыс. российских военных / УНІАН
Об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей, сообщает "112 Украина".
По словам главы Минобороны, вдоль российско-украинской границы расположены около 20 тыс. российских военных.
Читайте такжеУкраина начала получать оружие по договоренностям на саммите НАТО - Гелетей
Напомним, по словам Гелетея, уже на стадии "зачистки" Донецка, Луганска, Горловки силами АТО президент РФ Владимир Путин понял, что война проиграна, и ввел войска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter