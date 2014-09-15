Гелетей: В Украине находится более 3 тыс. российских военных

Число военных РФ на востоке Украины на данный момент составляет около 3,5 тыс. человек.

Об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей, сообщает "112 Украина". По словам главы Минобороны, вдоль российско-украинской границы расположены около 20 тыс. российских военных. Читайте такжеУкраина начала получать оружие по договоренностям на саммите НАТО - Гелетей Напомним, по словам Гелетея, уже на стадии "зачистки" Донецка, Луганска, Горловки силами АТО президент РФ Владимир Путин понял, что война проиграна, и ввел войска.

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