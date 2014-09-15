"Власть" ДНР потребовала регистрации всех частных шахт

Требуется предоставить лицензию на добычу угля, договор аренды, ксерокопии паспортов учредителей, сообщает ZN.UA.

Те, кто не зарегистрируется в 5-дневный срок, лишатся прав на разработку недр.

ДНР-цы обещают 5% от оборота в качестве единственного налога, а кроме того, обещают что не будет "поборов прокуроров, ментов, УБОПа и воров в законе".

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Кроме того, они сообщают что в течение 10 дней полностью перекроют вывоз угля в Украину. Это поясняется необходимостью накопить перед зимой 4-5 млн т угля для обогрева населения.

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При этом, как свидетельствует один из руководителей шахт, находящихся в зоне так называемой "ДНР", донецкий уголь постоянно отгружается и эшелонами уходит в Российскую Федерацию.

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Напомним, ранее в СНБО сообщили, что боевики начали грабить шахты на Донбассе и автоколоннами вывозить уголь в Россию. В частности, на шахте "Антрацит" и "Красный партизан", а также на соседних шахтах боевики похитили около 15 тысяч тонн угля.