Российские СМИ больше не называют власть Украины "хунтой" - журналист

13:08, 14 сентября 2014
Политика
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Российские СМИ больше не называют власть Украины "киевской хунтой".

@Varfolomeev

Об этом в соцсети написал журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев. 

"Киевская "хунта" полностью исчезла из российских теленовостей (Первый, Россия, НТВ, ТВЦ, РЕН, Пятый) - "Медиалогия", - написал он.Читайте такжеРоссийские СМИ стараются сеять панику: им кажется, что в Мариуполе боевики

Варфоломеев разместил данные сервиса мониторинга СМИ "Медиалогия", с помощью которого можно подсчитывать число упоминаний различных терминов и лиц в новостях.

С 4 сентября на центральных российских телеканалах не было зафиксировала ни одного упоминания "хунты".

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