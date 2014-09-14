Российские СМИ больше не называют власть Украины "хунтой" - журналист
13:08, 14 сентября 2014Политика
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Российские СМИ больше не называют власть Украины "киевской хунтой".
Российские СМИ больше не называют власть Украины "киевской хунтой" @Varfolomeev
Об этом в соцсети написал журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев.
"Киевская "хунта" полностью исчезла из российских теленовостей (Первый, Россия, НТВ, ТВЦ, РЕН, Пятый) - "Медиалогия", - написал он.Читайте такжеРоссийские СМИ стараются сеять панику: им кажется, что в Мариуполе боевики
Варфоломеев разместил данные сервиса мониторинга СМИ "Медиалогия", с помощью которого можно подсчитывать число упоминаний различных терминов и лиц в новостях.
С 4 сентября на центральных российских телеканалах не было зафиксировала ни одного упоминания "хунты".
Киевская "хунта" полностью исчезла из российских теленовостей (Первый, Россия, НТВ, ТВЦ, РЕН, Пятый) - "Медиалогия". pic.twitter.com/MR4JqMhgh9
— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) Вересень 14, 2014
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