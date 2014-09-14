Российские СМИ больше не называют власть Украины "хунтой" - журналист

Об этом в соцсети написал журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев.

"Киевская "хунта" полностью исчезла из российских теленовостей (Первый, Россия, НТВ, ТВЦ, РЕН, Пятый) - "Медиалогия", - написал он.Читайте такжеРоссийские СМИ стараются сеять панику: им кажется, что в Мариуполе боевики

Варфоломеев разместил данные сервиса мониторинга СМИ "Медиалогия", с помощью которого можно подсчитывать число упоминаний различных терминов и лиц в новостях.

С 4 сентября на центральных российских телеканалах не было зафиксировала ни одного упоминания "хунты".