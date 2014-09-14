Антимайдановца "Топаза" вопреки решению суда не отпустили на волю, а забрали в СИЗО СБУ

Так и не вышел на волю освобожденный накануне судом Игнат Кромской, более известный как "позывной Топаз".

Сразу из зала суда, где Кромского отпустили под личное обязательство, его забрали в следственный изолятор СБУ, говорится в сюжете ТСН.

Почему его там держат, ни адвокаты, ни Кромской, уверяют, не знают. В СБУ от комментариев воздерживаются.

Читайте такжеАдвокат "Топаза" получил в военкомате направление на медкомиссию

Под стражей Игнат Кромской был почти полгода. В апреле он сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. Его нашли, сменили меру пресечения на содержание под стражей и доставили в полтавский следственный изолятор. Накануне почему-то суд принял решение отпустить подозреваемого.

Кромському вменяют нарушение ст.294 (массовые беспорядки), ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.