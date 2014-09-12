Антимайдановца "Топаза" отпустили под личное обязательство - СМИ
Решением суда Игнат Кромский освобожден под личное обязательство.
Киевский районный суд Харькова пересмотрел свое недавнее решение о продлении ареста для антимайдановца Игната Кромского (известного по позывному "Топаз") еще на два месяца. "Топаза" освободили под личное обязательство.
Об этом пишет издание "Експрес-онлайн".
"Были поданы ходатайства прокуратурой и защитой об изменении меры пресечения. Прокуратура просила изменить меру пресечения на личное обязательство. Защита просила также вернуть обвинительный акт в прокуратуру для устранения нарушений УПК. Суд удовлетворил оба ходатайства", - рассказал адвокат Александр Шадрин.
По мнению юриста, такое быстрое и неожиданное решение суда и прокуратуры вызвано политической волей.
"Наверное, это политическая воля. Выполнение мирного плана президента по урегулированию ситуации на юго-востоке страны", - предположил Шадрин.
Адвокат отмечает, что его подзащитного должны были отпустить на свободу уже в зале суда, но этого не сделали.
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Несколько дней назад, 9 сентября, суд уже рассматривал дело Кромского и продлил ему срок ареста. Следующее заседание должно было состояться 22 сентября.
Кромскому вменяют нарушения по ст.294 (массовые беспорядки), ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.