Антимайдановца "Топаза" отпустили под личное обязательство - СМИ

Киевский районный суд Харькова пересмотрел свое недавнее решение о продлении ареста для антимайдановца Игната Кромского (известного по позывному "Топаз") еще на два месяца. "Топаза" освободили под личное обязательство.

Об этом пишет издание "Експрес-онлайн".

"Были поданы ходатайства прокуратурой и защитой об изменении меры пресечения. Прокуратура просила изменить меру пресечения на личное обязательство. Защита просила также вернуть обвинительный акт в прокуратуру для устранения нарушений УПК. Суд удовлетворил оба ходатайства", - рассказал адвокат Александр Шадрин.

По мнению юриста, такое быстрое и неожиданное решение суда и прокуратуры вызвано политической волей.

"Наверное, это политическая воля. Выполнение мирного плана президента по урегулированию ситуации на юго-востоке страны", - предположил Шадрин.

Адвокат отмечает, что его подзащитного должны были отпустить на свободу уже в зале суда, но этого не сделали.

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Несколько дней назад, 9 сентября, суд уже рассматривал дело Кромского и продлил ему срок ареста. Следующее заседание должно было состояться 22 сентября.

Кромскому вменяют нарушения по ст.294 (массовые беспорядки), ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.