Только 70 из 220 российских грузовиков с гуманитарным грузом доехали до Луганска

Перемирие на Востоке продолжается под залпы "Градов" и артиллерии. Террористы штурмовали Донецкий аэропорт, но неудачно, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Тем временем утром в Украину незаконно заехали еще 220 "КамАЗов" с так называемой "гуманитарной помощью".

На этот раз Россия не согласовала акцию даже с Красным Крестом. Грузовики торопливо проехали через пункт пропуска Донецк в Ростовской области и Изварино Луганской области.

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"В максимально сжатые сроки. Сегодня все 8 таможенных операций были завершены и последний автомобиль покинул зону таможенного контроля и въехал в Украину", - рассказал представитель южного таможенного управления РФ Раян Фарукшин.

Представители ОБСЕ на границе насчитали 220 грузовиков. Россия утверждает, что их на 100 меньше.

Доехали до Луганска почему-то только 70.

Россияне убеждают, что привезли воду, гречку, сахар и медикаменты. В СНБО говорят, что содержание незаконно ввезенного груза - неизвестное.

В тот же день "КамАЗы" уехали обратно в Россию.