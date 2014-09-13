Украина рассчитывает получить статус ключевого партнера США – Яценюк

Украина рассчитывает получить статус ключевого партнера США, а также решить вопрос финансовой и технической помощи для проведения реформ.

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Об этом в интервью одному из телеканалов заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Нам нужно принять несколько важных решений – финансовая помощь, получение статуса ключевого партнера США, техническая помощь для проведения реформ, помощь в военном секторе и устойчивая позиция наших партнеров относительно РФ», - сказал Яценюк, комментируя повестку дня отношений между Украиной и США.

«Но я оптимистично смотрю на реализацию этих положений», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 17-18 сентября президент Украины Петр Порошенко осуществит первый в статусе главы государства визит в США. В рамках визита президент выступит в Конгрессе и в Атлантическом Совете. Также запланированы его встречи на высшем уровне, в частности с президентом США Бараком Обамой.