Die Zeit: Десять шагов к спасению Украины

21:35, 12 сентября 2014
Политика
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Санкции против России важны, но Запад может сделать для Украины гораздо больше: инвестировать, упростить поездки и взимать налог на оккупацию Крыма.

REUTERS

В своей статье «Десять шагов к спасению Украины», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Константин Федоренко и Андреас Умланд пишут: Мы предлагаем десять практических шагов, чтобы помочь Украине в условиях нынешнего кризиса. Они только мельком касаются вопроса новых санкций против России. Мы делаем ставку на улучшение климата для бизнеса и иностранных инвестиций в Украине. Здесь меньше идет речь, в общем, о помощи в целях развития, культурного обмена и сотрудничества, которые будут выгодны для большинства стран мира.

Своей нынешней политикой Кремль явно пытается подорвать международную веру в экономический потенциал Украины, поколебать уверенность предпринимателей в ее политической системе и посеять сомнения в управляемости украинского государства.

Поэтому западные контрмеры должны попытаться компенсировать недавние негативные изменения бизнес-климата в Украине. Некоторые из этих мер будут означать для ЕС, США и других организаций и государств, которые хотят помочь Украине в этот решающий момент, лишь некоторые финансовые и политические усилия.

REUTERS

1. Перспектива членства в ЕС как поощрение прямых иностранных инвестиций

Американский историк Тимоти Снайдер недавно представил новый аргумент, почему Европейский совет должен, наконец, официально признать возможность будущего членства в ЕС для Украины. Официально объявленный будущий шанс вступления в ЕС при условии соответствия Копенгагенским критериям не только бы укрепил и стимулировал сегодняшние реформы в Украине, что уже подтверждалось в многочисленных работах. Официальная перспектива вступления будет также мотивировать потенциальных иностранных инвесторов приехать в Украину, чтобы освоится в этой будущей стране ЕС - ключевой вопрос с учетом нынешней ситуации в Украине.

Поощрением прямых иностранных инвестиций (FDI) посредством перспективы членства в ЕС, а также предложенных ниже мер, Запад может эффективно и без больших затрат улучшить экономическое положение современной Украины. Без особых усилий, ЕС мог бы быстро помочь компенсировать текущее ухудшение инвестиционного и делового климата, обусловленного политической и военной нестабильностью, вызванной Москвой. Официальная перспектива будущего членства в ЕС вместе с инвестиционным страхованием особенно подтолкнула бы транснациональные корпорации, создать присутствие на этом большом восточноевропейском рынке, от которого следует ожидать, что он однажды станет неотъемлемой частью Европейской экономической зоны.

загранпаспорт / kwidoo.ru

2. Быстрое упрощение визового режима

По тем же причинам, ЕС должен постараться быстро завершить план действий по либерализации визового режима (VLAP), а также полную ратификацию Договора об ассоциации с Украиной. Безвизовые короткие поездки для граждан ЕС в Украину, которые уже возможны, а также для граждан Украины в ЕС после завершения либерализации визового режима будут способствовать сотрудничеству в области экономики, науки и образования, а также на уровне правительства и в сфере туризма. Прежде, чем безвизовый режим вступит в силу, консульства ЕС должны выдать столько долгосрочных и многоразовых виз украинцам, сколько возможно. (Страх перед притоком нелегальных украинских трудовых мигрантов преувеличен. Их и так уже много в ЕС. Возможности для нелегальной ммиграции в Шенгенскую зону уже доступны).

Полная ратификация Соглашения об ассоциации всеми 28 странами-членами ЕС и Европейским парламентом была бы, как и официальная перспектива членства в ЕС, важным сигналом для иностранных инвесторов. Реализация Соглашения об ассоциации будет способствовать, облегчать и упрощать процесс планирования и осуществления иностранных инвестиционных проектов.

Полностью ратифицированное соглашение об ассоциации предполагает также создание совместных институтов с представителями ЕС и Украины. Эти институты будут совместно определять программу реформ  в Украине на ближайшие годы и влиять на внутриполитический процесс принятия решений Киева. Совет ассоциации, который образуется при ратификации соглашения, мог бы высказывать свое мнение по поводу проблемных моментов украинского законодательства, политики и юрисдикции. Как на своих встречах, так и в СМИ, он будет оказывать воздействие на парламент Украины, суды и правительство, устанавливать правила ЕС и полностью осуществлять на практике.

REUTERS

3. Политическое страхование прямых иностранных инвестиций

В статье для Guardian финансовый предприниматель и филантроп Джордж Сорос предложил, что западные правительства могли бы дать политические гарантии компаниям, которые "готовы инвестировать в Украину или в бизнес с ней". Потенциальные инвесторы будут более активно вкладывать капитал в Украине, когда они чувствуют, что их инвестиции в безопасности. Этот трансфер денег и технологий послужит тому, что стремительно сокращающаяся сегодня экономика Украины снова будет расти. Чтобы осуществить такой способ гарантирования и защитить инвестиции, европейские правительства и заинтересованные частные инвесторы должны создать основные фонды, которые в случае необходимости покроют потери из-за политической или военной нестабильности.

Они могли бы сделать это как на национальном, так и на международном уровне. В первом случае они могли бы, к примеру, следовать гарантиям Hermes - гарантийной системе экспортного кредитования, которая, среди прочего, в течение последних двух десятилетий обеспечивала деловые отношения Германии с партнерами в хрупком постсоветском пространстве. Во втором случае Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) Всемирного банка, которое было создано в первую очередь для того, чтобы страховать инвестиционные риски в развивающихся странах,  и уполномочено, а также, при необходимости воспользуется поддержкой, расширить кредитное страхование по прямым иностранным инвестициям.

Москва, граффити, крым, Украина / uainfo.org

4. Налог на оккупацию Крыма

ЕС мог бы для определенного импорта из России взымать специальную импортную пошлину в виде налога на оккупацию Крыма (Crimea Occupation Tax, COT). Пока Крым остается оккупированным, на весь импорт энергоносителей из России, который в 2013 году составил 78 процентов 2013 общего объема импорта ЕС из России, ежегодно будет увеличиваться налог. Проектное предложение предусматривает пошлину 5 процентов на 2014 год, которая к 2018 году поднимется до 25 процентов. Это постепенное увеличение позволит странам ЕС найти альтернативных поставщиков газа, угля и нефти и постепенно развивать неископаемые источники энергии.

Часть средств от налога на оккупацию Крыма (СОТ) будет направлена в Украину. Другая часть может быть использована ЕС для того, чтобы стать более энергоэффективными и не зависеть от Газпрома. Единый для всего ЕС налог был бы шагом на пути укрепления общей энергетической политики ЕС.

Бронежилет, помощь сша / Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

5. Оснащение и медицинская помощь

Украинской армии срочно требуется медицинская помощь, а также специальное обучение, консультирование и материальная база, чтобы придушить сепаратистское восстание на Донбассе, которое поддерживает Россия. Несмертельное оснащение и материал, который Запад приготовил Украине, это примерно бронежилеты, транспортные вертолеты и мобильные пограничные станции мониторинга, а также аптечки первой медицинской помощи, медицинские приборы и лекарственные препараты. Результаты медицинской и другой невоенной помощи позволят сократить потери Украины и уменьшить страдания.

Этим видом оснащения и медицинской помощи нельзя злоупотреблять в политическом плане, и она не может нанести вред гражданским лицам. У нее низкий потенциал для эскалации и она должна быть немедленно предоставлена ​​в значительной степени. Несмертельное оружие и профессиональные консультации в борьбе с повстанцами также служат поддержанию мира в освобожденных украинской армией районах, так как партизанские отряды сепаратистов по-прежнему активны в этих регионах.

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6. Оружие и данные военной разведки

На следующем этапе, НАТО и ЕС могли бы официально признать, что Украина проводит на своей территории антитеррористическую операцию и / или, что действия России в Восточной Украине представляют собой военное вторжение. В обоих случаях, поставка отдельных систем боевого оружия, а также предоставление данных военной разведки, таких как спутниковые снимки, могли бы быть приняты во внимание украинской армией.

Символически, а также практически, это было бы гораздо более рискованным предприятием, чем предоставление несмертельного оснащения и невоенной помощи. Поэтому положительное решение о прямой военной помощи Украине, даже с исключением использования войск НАТО, потребовало бы привлечения значительного политического капитала и публичных дебатов. Кимберли Мартен из Колумбийского университета, например, недавно указала на риск того, что оружие Запада может попасть в руки пророссийских сепаратистов и России.

7. Антиэкстремистские меры как условие поставки оружия

Дополнительным риском может быть то, что западное оружие попадет в руки правых радикалов. Некоторые более мелкие подразделения такого типа в настоящее время действуют в Восточной Украине под руководством МВД Украины, среди них, например, минимальный по численности, но уже печально известный в западном обществе, батальон «Азов», в руководство которого входят признанные расисты, как, например, документально подтверждает Антон Шеховцов. Вооружение этого батальона и аналогичных групп  западным смертельным оружием будет иметь катастрофические последствия не только символически. Это также может иметь негативное влияние на послевоенное развитие Украины, в котором одним из главных вызовов станут демобилизация и разоружение активных сегодня военизированных формирований.

Поэтому поставки оружия нужно сделать зависимыми от роспуска всех ультранационалистических военных и военизированных формирований. Членов этих батальонов следует либо уволить, либо перевести в идеологически нейтральные подразделения и разбросать . Кроме того, ультранационалистические парламентские партии и отдельные расисты должны быть исключены из правительства и других должностей высокого руководства в исполнительной и судебной ветках. Такой механизм выставления условий окажет положительное влияние на государственное образование Украины, которое выходит за рамки узких военных аспектов западной помощи для борьбы  Киева с повстанцами, которых контролирует Россия.

REUTERS

8. Поиск решений энергетической проблемы

За последние пять лет ЕС и некоторые из ее государств-членов, в том числе Германия, приняли участие в обсуждении и в проектах по снижению энергозависимости Украины от России. Принятые к рассмотрению темы включают повышение энергоэффективности, развитие неископаемых источников энергии, инициирование пилотных проектов и поиск новых поставщиков энергии, энергоносителей и транспортных путей, в том числе использование сланца и СПГ. В связи с этим, в будущем организации и государства Запада должны сделать еще больше - в их собственных интересах.

УНИАН

9.  Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) для борьбы с коррупцией в Украине

В рамках Восточного партнерства и политики ассоциации ЕС, Киеву должно быть предложено расширение деятельности Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в Украине. Коррупция, злоупотребление бюджетом и теневая экономика являются одними из основных проблем Украины. Использование богатого опыта и высокая репутация OLAF в применении эффективных мер по борьбе с коррупцией может стать важным и экономически эффективным вкладом в реформирование украинского государства.

Сам ЕС, европейские инвесторы и национальные торговые партнеры Украины выиграют от такого изменения, а также от снижения уровня коррупции в одной из главных стран-партнеров Союза.

студенты / Фото УНИАН

10. Длительное присутствие экспертов в украинских институтах

В дополнение к специальным консультациям, обсуждениям и обучению лиц, принимающих решения в Украине, Западу нужно принять во внимание финансирование продолжительной передачи ноу-хау в таких областях, как безопасность, энергетика, право, менеджмент, управление образованием. Участие экспертов должно быть сосредоточено на организациях за пределами Киева, не в последнюю очередь на Донбассе. Места для специалистов на месяцы или годы и отправка в Украину за частный или государственный счет в сумме должны включать большой контингент иностранных экспертов по реформам, полиции и бизнес-администрированию.

Эти места должны занять, прежде всего, украинцы или украинские эмигранты, которые приобрели соответствующие специальные знания и опыт работы в известных учебных, государственных, неправительственных и других организациях в Европе, Америке и Азии. Такие меры реинтеграции или так называемые проекты по «привлечению мозгов» были и будут реализованы на постсоветском пространстве, например, Академическая стипендиальная программа от Фондов Открытого Общества Сороса (США) или программы возвращения специалистов Центра по международной миграции и развитию (Германия).

Ни один список не может быть полным, когда речь идет о поддержке стран с переходной экономикой, таких как Украина. Предложенные здесь меры являются одним из основных шагов, необходимых для того, чтобы преобразовать одну из самых бедных стран в Европе с продолжающимся вооруженным конфликтом в мирную, безопасную и процветающую страну. Но сейчас западные страны, в общем, и особенно страны ЕС, столкнулись со  многими другими вызовами внутри и за пределами своих границ. Но важность, серьезность и опасность украинского случая подтолкнула Европу к решительным действиям.

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