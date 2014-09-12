Die Zeit: Десять шагов к спасению Украины

В своей статье «Десять шагов к спасению Украины», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Константин Федоренко и Андреас Умланд пишут: Мы предлагаем десять практических шагов, чтобы помочь Украине в условиях нынешнего кризиса. Они только мельком касаются вопроса новых санкций против России. Мы делаем ставку на улучшение климата для бизнеса и иностранных инвестиций в Украине. Здесь меньше идет речь, в общем, о помощи в целях развития, культурного обмена и сотрудничества, которые будут выгодны для большинства стран мира.

Своей нынешней политикой Кремль явно пытается подорвать международную веру в экономический потенциал Украины, поколебать уверенность предпринимателей в ее политической системе и посеять сомнения в управляемости украинского государства.

Поэтому западные контрмеры должны попытаться компенсировать недавние негативные изменения бизнес-климата в Украине. Некоторые из этих мер будут означать для ЕС, США и других организаций и государств, которые хотят помочь Украине в этот решающий момент, лишь некоторые финансовые и политические усилия.

1. Перспектива членства в ЕС как поощрение прямых иностранных инвестиций

Американский историк Тимоти Снайдер недавно представил новый аргумент, почему Европейский совет должен, наконец, официально признать возможность будущего членства в ЕС для Украины. Официально объявленный будущий шанс вступления в ЕС при условии соответствия Копенгагенским критериям не только бы укрепил и стимулировал сегодняшние реформы в Украине, что уже подтверждалось в многочисленных работах. Официальная перспектива вступления будет также мотивировать потенциальных иностранных инвесторов приехать в Украину, чтобы освоится в этой будущей стране ЕС - ключевой вопрос с учетом нынешней ситуации в Украине.

Поощрением прямых иностранных инвестиций (FDI) посредством перспективы членства в ЕС, а также предложенных ниже мер, Запад может эффективно и без больших затрат улучшить экономическое положение современной Украины. Без особых усилий, ЕС мог бы быстро помочь компенсировать текущее ухудшение инвестиционного и делового климата, обусловленного политической и военной нестабильностью, вызванной Москвой. Официальная перспектива будущего членства в ЕС вместе с инвестиционным страхованием особенно подтолкнула бы транснациональные корпорации, создать присутствие на этом большом восточноевропейском рынке, от которого следует ожидать, что он однажды станет неотъемлемой частью Европейской экономической зоны.

2. Быстрое упрощение визового режима

По тем же причинам, ЕС должен постараться быстро завершить план действий по либерализации визового режима (VLAP), а также полную ратификацию Договора об ассоциации с Украиной. Безвизовые короткие поездки для граждан ЕС в Украину, которые уже возможны, а также для граждан Украины в ЕС после завершения либерализации визового режима будут способствовать сотрудничеству в области экономики, науки и образования, а также на уровне правительства и в сфере туризма. Прежде, чем безвизовый режим вступит в силу, консульства ЕС должны выдать столько долгосрочных и многоразовых виз украинцам, сколько возможно. (Страх перед притоком нелегальных украинских трудовых мигрантов преувеличен. Их и так уже много в ЕС. Возможности для нелегальной ммиграции в Шенгенскую зону уже доступны).

Полная ратификация Соглашения об ассоциации всеми 28 странами-членами ЕС и Европейским парламентом была бы, как и официальная перспектива членства в ЕС, важным сигналом для иностранных инвесторов. Реализация Соглашения об ассоциации будет способствовать, облегчать и упрощать процесс планирования и осуществления иностранных инвестиционных проектов.

Полностью ратифицированное соглашение об ассоциации предполагает также создание совместных институтов с представителями ЕС и Украины. Эти институты будут совместно определять программу реформ в Украине на ближайшие годы и влиять на внутриполитический процесс принятия решений Киева. Совет ассоциации, который образуется при ратификации соглашения, мог бы высказывать свое мнение по поводу проблемных моментов украинского законодательства, политики и юрисдикции. Как на своих встречах, так и в СМИ, он будет оказывать воздействие на парламент Украины, суды и правительство, устанавливать правила ЕС и полностью осуществлять на практике.

3. Политическое страхование прямых иностранных инвестиций

В статье для Guardian финансовый предприниматель и филантроп Джордж Сорос предложил, что западные правительства могли бы дать политические гарантии компаниям, которые "готовы инвестировать в Украину или в бизнес с ней". Потенциальные инвесторы будут более активно вкладывать капитал в Украине, когда они чувствуют, что их инвестиции в безопасности. Этот трансфер денег и технологий послужит тому, что стремительно сокращающаяся сегодня экономика Украины снова будет расти. Чтобы осуществить такой способ гарантирования и защитить инвестиции, европейские правительства и заинтересованные частные инвесторы должны создать основные фонды, которые в случае необходимости покроют потери из-за политической или военной нестабильности.

Они могли бы сделать это как на национальном, так и на международном уровне. В первом случае они могли бы, к примеру, следовать гарантиям Hermes - гарантийной системе экспортного кредитования, которая, среди прочего, в течение последних двух десятилетий обеспечивала деловые отношения Германии с партнерами в хрупком постсоветском пространстве. Во втором случае Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) Всемирного банка, которое было создано в первую очередь для того, чтобы страховать инвестиционные риски в развивающихся странах, и уполномочено, а также, при необходимости воспользуется поддержкой, расширить кредитное страхование по прямым иностранным инвестициям.

4. Налог на оккупацию Крыма

ЕС мог бы для определенного импорта из России взымать специальную импортную пошлину в виде налога на оккупацию Крыма (Crimea Occupation Tax, COT). Пока Крым остается оккупированным, на весь импорт энергоносителей из России, который в 2013 году составил 78 процентов 2013 общего объема импорта ЕС из России, ежегодно будет увеличиваться налог. Проектное предложение предусматривает пошлину 5 процентов на 2014 год, которая к 2018 году поднимется до 25 процентов. Это постепенное увеличение позволит странам ЕС найти альтернативных поставщиков газа, угля и нефти и постепенно развивать неископаемые источники энергии.

Часть средств от налога на оккупацию Крыма (СОТ) будет направлена в Украину. Другая часть может быть использована ЕС для того, чтобы стать более энергоэффективными и не зависеть от Газпрома. Единый для всего ЕС налог был бы шагом на пути укрепления общей энергетической политики ЕС.

5. Оснащение и медицинская помощь

Украинской армии срочно требуется медицинская помощь, а также специальное обучение, консультирование и материальная база, чтобы придушить сепаратистское восстание на Донбассе, которое поддерживает Россия. Несмертельное оснащение и материал, который Запад приготовил Украине, это примерно бронежилеты, транспортные вертолеты и мобильные пограничные станции мониторинга, а также аптечки первой медицинской помощи, медицинские приборы и лекарственные препараты. Результаты медицинской и другой невоенной помощи позволят сократить потери Украины и уменьшить страдания.

Этим видом оснащения и медицинской помощи нельзя злоупотреблять в политическом плане, и она не может нанести вред гражданским лицам. У нее низкий потенциал для эскалации и она должна быть немедленно предоставлена ​​в значительной степени. Несмертельное оружие и профессиональные консультации в борьбе с повстанцами также служат поддержанию мира в освобожденных украинской армией районах, так как партизанские отряды сепаратистов по-прежнему активны в этих регионах.

6. Оружие и данные военной разведки

На следующем этапе, НАТО и ЕС могли бы официально признать, что Украина проводит на своей территории антитеррористическую операцию и / или, что действия России в Восточной Украине представляют собой военное вторжение. В обоих случаях, поставка отдельных систем боевого оружия, а также предоставление данных военной разведки, таких как спутниковые снимки, могли бы быть приняты во внимание украинской армией.

Символически, а также практически, это было бы гораздо более рискованным предприятием, чем предоставление несмертельного оснащения и невоенной помощи. Поэтому положительное решение о прямой военной помощи Украине, даже с исключением использования войск НАТО, потребовало бы привлечения значительного политического капитала и публичных дебатов. Кимберли Мартен из Колумбийского университета, например, недавно указала на риск того, что оружие Запада может попасть в руки пророссийских сепаратистов и России.

7. Антиэкстремистские меры как условие поставки оружия

Дополнительным риском может быть то, что западное оружие попадет в руки правых радикалов. Некоторые более мелкие подразделения такого типа в настоящее время действуют в Восточной Украине под руководством МВД Украины, среди них, например, минимальный по численности, но уже печально известный в западном обществе, батальон «Азов», в руководство которого входят признанные расисты, как, например, документально подтверждает Антон Шеховцов. Вооружение этого батальона и аналогичных групп западным смертельным оружием будет иметь катастрофические последствия не только символически. Это также может иметь негативное влияние на послевоенное развитие Украины, в котором одним из главных вызовов станут демобилизация и разоружение активных сегодня военизированных формирований.

Поэтому поставки оружия нужно сделать зависимыми от роспуска всех ультранационалистических военных и военизированных формирований. Членов этих батальонов следует либо уволить, либо перевести в идеологически нейтральные подразделения и разбросать . Кроме того, ультранационалистические парламентские партии и отдельные расисты должны быть исключены из правительства и других должностей высокого руководства в исполнительной и судебной ветках. Такой механизм выставления условий окажет положительное влияние на государственное образование Украины, которое выходит за рамки узких военных аспектов западной помощи для борьбы Киева с повстанцами, которых контролирует Россия.

8. Поиск решений энергетической проблемы

За последние пять лет ЕС и некоторые из ее государств-членов, в том числе Германия, приняли участие в обсуждении и в проектах по снижению энергозависимости Украины от России. Принятые к рассмотрению темы включают повышение энергоэффективности, развитие неископаемых источников энергии, инициирование пилотных проектов и поиск новых поставщиков энергии, энергоносителей и транспортных путей, в том числе использование сланца и СПГ. В связи с этим, в будущем организации и государства Запада должны сделать еще больше - в их собственных интересах.

9. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) для борьбы с коррупцией в Украине

В рамках Восточного партнерства и политики ассоциации ЕС, Киеву должно быть предложено расширение деятельности Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в Украине. Коррупция, злоупотребление бюджетом и теневая экономика являются одними из основных проблем Украины. Использование богатого опыта и высокая репутация OLAF в применении эффективных мер по борьбе с коррупцией может стать важным и экономически эффективным вкладом в реформирование украинского государства.

Сам ЕС, европейские инвесторы и национальные торговые партнеры Украины выиграют от такого изменения, а также от снижения уровня коррупции в одной из главных стран-партнеров Союза.

10. Длительное присутствие экспертов в украинских институтах

В дополнение к специальным консультациям, обсуждениям и обучению лиц, принимающих решения в Украине, Западу нужно принять во внимание финансирование продолжительной передачи ноу-хау в таких областях, как безопасность, энергетика, право, менеджмент, управление образованием. Участие экспертов должно быть сосредоточено на организациях за пределами Киева, не в последнюю очередь на Донбассе. Места для специалистов на месяцы или годы и отправка в Украину за частный или государственный счет в сумме должны включать большой контингент иностранных экспертов по реформам, полиции и бизнес-администрированию.

Эти места должны занять, прежде всего, украинцы или украинские эмигранты, которые приобрели соответствующие специальные знания и опыт работы в известных учебных, государственных, неправительственных и других организациях в Европе, Америке и Азии. Такие меры реинтеграции или так называемые проекты по «привлечению мозгов» были и будут реализованы на постсоветском пространстве, например, Академическая стипендиальная программа от Фондов Открытого Общества Сороса (США) или программы возвращения специалистов Центра по международной миграции и развитию (Германия).

Ни один список не может быть полным, когда речь идет о поддержке стран с переходной экономикой, таких как Украина. Предложенные здесь меры являются одним из основных шагов, необходимых для того, чтобы преобразовать одну из самых бедных стран в Европе с продолжающимся вооруженным конфликтом в мирную, безопасную и процветающую страну. Но сейчас западные страны, в общем, и особенно страны ЕС, столкнулись со многими другими вызовами внутри и за пределами своих границ. Но важность, серьезность и опасность украинского случая подтолкнула Европу к решительным действиям.