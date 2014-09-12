Кучма считает, что на границе с Россией должны стоять миротворцы ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международной конференции в Киеве.

"Если не будет «на замке» украинско-российскую границу, то говорить о мире вообще надо прекратить. Причем границу под контролем ОБСЕ, а еще лучше - миротворческие войска ООН ввести. Тогда бы у нас тоже была бы уверенность", - сказал он.