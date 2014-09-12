Кучма считает, что на границе с Россией должны стоять миротворцы ООН
21:21, 12 сентября 2014Политика
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Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма считает, что украинско-российскую границу должны контролировать миротворческие войска ООН.
Кучма считает, что без контроля границы мирные переговоры не имеют смысла / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международной конференции в Киеве.
"Если не будет «на замке» украинско-российскую границу, то говорить о мире вообще надо прекратить. Причем границу под контролем ОБСЕ, а еще лучше - миротворческие войска ООН ввести. Тогда бы у нас тоже была бы уверенность", - сказал он.
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